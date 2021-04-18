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العربية: مقتل 3 أشخاص على الأقل فى أوستن الأمريكية بعد الإبلاغ عن مهاجم طليق

الأحد، 18 أبريل 2021 08:05 م
العربية: مقتل 3 أشخاص على الأقل فى أوستن الأمريكية بعد الإبلاغ عن مهاجم طليق الشرطة الأمريكية
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل بثته منذ قليل، مقتل 3 أشخاص على الأقل في أوستن الأمريكية بعد الإبلاغ عن مهاجم طليق، وفقا لما أعلنت عنه السلطات الأمريكية.

وفى وقت سابق، قتل 5 أشخاص وأصيب 60 آخرون الجمعة، جراء إطلاق نار عشوائى داخل منشأة تابعة لشركة البريد "فيديكس FedEx" بالقرب من مطار إنديانابوليس فى ولاية إنديانا الأمريكية، بحسب "روسيا اليوم".

وأوضح ضابط شرطة مدينة إنديانابوليس جينى كوك، أنه تم استدعاء الضباط إلى موقع إطلاق النار حوالى الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي.


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