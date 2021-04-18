العالم هذا المساء.. اشتباكات مع الشرطة خلال احتجاجات فى الأرجنتين ضد قيود كورونا.. وبايدن على خطى ترامب.. ويخوض أول مباراة جولف منذ بداية رئاسته.. وإثارة بمباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان بالدورى الفرنسى

شهد العالم هذا المساء، العديد من الأحداث المهمة، وهو ما أبرزته عدسات الكاميرات، ويقدم "اليوم السابع"، تقريرا مصورا بأهم لقطات وصور العالم خلال هذا المساء .

اشتباكات مع الشرطة خلال احتجاجات فى الأرجنتين ضد قيود كورونا

تظاهر العديد فى الارجنتين فى العاصمة بوينس آيرس للاحتجاج على القيود الجديدة التى فرضتها الحكومة الأرجنتينية وخاصة تعليق الدراسة فى المدارس لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت صحيفة "انفوباى "الارجنتينية إلى أن القيود الجديدة تنطبق على بوينس آيرسومحيطها حيث يعيش 15 مليونا من أصل 45 مليون نسمة فى البلاد، ونسبة العلاجات المكثفة وصلت إلى 74.3% بينما بلغت النسبة على المستوى الوطنى 64.8% .

وركز الاحتجاج عدة مئات من المتظاهرين حول المسلة ، وسط العاصمة ، وأمام المقر الرئاسي في أوليفوس ، في الضواحي الشمالية لبوينس آيرس.

وسجلت الأرجنتين 19119 حالة إصابة جديدة و 80 حالة وفاة يوم السبت ، ما رفع الرصيد العام إلى 2677747 إصابة و 59164 حالة وفاة.

قدم مكتب عمدة العاصمة الفيدرالية ، الذي تحكمه المعارضة اليمينية ، حماية قضائية - بانتظار القرار - لمقاومة تعليق الدروس وجهًا لوجه.



احتجاجات ارجنتينية ضد قيود كورونا

الشرطة الارجنتينية

قيود كورونا فى الارجنتين

على خطى ترامب.. بايدن يخوض أول مباراة جولف منذ اعتلائه البيت الأبيض

قالت مجلة بوليتيكو إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لعب اليوم جولته الأولى من الجولف اليوم الأحد، في نادي ولينجتون الريفي في ديلاور بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.