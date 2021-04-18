اليوم السابع
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الأحد، 18 أبريل 2021 11:05 م
خالد صلاح
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العالم هذا المساء.. اشتباكات مع الشرطة خلال احتجاجات فى الأرجنتين ضد قيود كورونا.. وبايدن على خطى ترامب.. ويخوض أول مباراة جولف منذ بداية رئاسته.. وإثارة بمباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان بالدورى الفرنسى

الأحد، 18 أبريل 2021 10:00 م
العالم هذا المساء.. اشتباكات مع الشرطة خلال احتجاجات فى الأرجنتين ضد قيود كورونا.. وبايدن على خطى ترامب.. ويخوض أول مباراة جولف منذ بداية رئاسته.. وإثارة بمباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان بالدورى الفرنسى
وكالات

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شهد العالم هذا المساء، العديد من الأحداث المهمة، وهو ما أبرزته عدسات الكاميرات، ويقدم "اليوم السابع"، تقريرا مصورا بأهم لقطات وصور العالم خلال هذا المساء .
 

اشتباكات مع الشرطة خلال احتجاجات فى الأرجنتين ضد قيود كورونا

 
تظاهر العديد فى الارجنتين فى العاصمة بوينس آيرس للاحتجاج على القيود الجديدة التى فرضتها الحكومة الأرجنتينية وخاصة تعليق الدراسة فى المدارس لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت صحيفة "انفوباى "الارجنتينية إلى أن القيود الجديدة تنطبق على بوينس آيرسومحيطها حيث يعيش 15 مليونا من أصل 45 مليون نسمة فى البلاد، ونسبة العلاجات المكثفة وصلت إلى 74.3% بينما بلغت النسبة على المستوى الوطنى 64.8% .

وركز الاحتجاج عدة مئات من المتظاهرين حول المسلة ، وسط العاصمة ، وأمام المقر الرئاسي في أوليفوس ، في الضواحي الشمالية لبوينس آيرس.

وسجلت الأرجنتين 19119 حالة إصابة جديدة و 80 حالة وفاة يوم السبت ، ما رفع الرصيد العام إلى 2677747 إصابة و 59164 حالة وفاة.

قدم مكتب عمدة العاصمة الفيدرالية ، الذي تحكمه المعارضة اليمينية ، حماية قضائية - بانتظار القرار - لمقاومة تعليق الدروس وجهًا لوجه.

 
احتجاجات ارجنتينية ضد قيود كورونا
احتجاجات ارجنتينية ضد قيود كورونا

الشرطة الارجنتينية

الشرطة الارجنتينية

قيود كورونا فى الارجنتين

قيود كورونا فى الارجنتين
 
على خطى ترامب.. بايدن يخوض أول مباراة جولف منذ اعتلائه البيت الأبيض

قالت مجلة بوليتيكو إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لعب اليوم جولته الأولى من الجولف اليوم الأحد، في نادي ولينجتون الريفي في ديلاور بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.

ووفقا للتقرير، بايدن يلعب الجولف مع رون أوليفير ، والد زوجة نجله الراحل بو ، والمستشار ستيف ريتشيتي ، وأشارت المجلة انه خلال ما يقرب من ثلاثة أشهر كرئيس ، قضى بايدن عطلات نهاية الأسبوع في منزله في ويلمنجتون دون إقامة أحداث عامة.

انضم بايدن إلى النادي في عام 2014 كما كان نجله الراحل عضوا أيضا في النادي، وعندما شغل منصب نائب الرئيس خلال فترة حكم باراك أوباما ، قال مازحا إن الترشح للرئاسة قد يضر بلعبة الجولف.

صرح نائب الرئيس أنذاك: "إذا كنت ترغب في الحفاظ على موقعك في لعبة الجولف ، فلا تترشح لمنصب الرئيس"

The Associated Press

إثارة وجنون فى موقعة باريس سان جيرمان ضد سانت إيتيان بالدورى الفرنسى

جنون وإثارة حضرت فى أخر ربع ساعة بخمسة أهداف مثيرة فى مواجهة فريق باريس سان جيرمان، الذى فوزاً مثيراً ومتأخراً من ضيفه سانت ايتيان بنتيجة 3-2، حيث حول الفريق الباريسي تعادله 2-2 إلى فوز مثير فى الدقيقة الخامسة بعد انتهاء الوقت الأصلي +95 ، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الفرنسى بالموسم الكروى الجارى 2020-2021.

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الأهداف الخمسة كلها جاءت فى الربع ساعة الأخيرة حيث تقدم الضيوف فى الدقيقة 77 ثم تعادل مبابي بعدها بدقيقتين 97 وأضاف الثاني فى الدقيقة 68 ليخطف الضيوف التعادل فى الدقيقة 92 غير أن باريس أكمل مسلسل الإثارة بهدف قاتل فى الدقيقة 95، حيث سجل أهداف الضيوف دينيس بوانجا فى الدقيقة 77 من الشوط الثاني وأضاف رومان حمومة هدف التعادل والثاني فى الدقيقة 92، فيما سجل أهداف الفريق الباريسي كيليان مبابي فى الدقيقتين 79 و86 من ضربة جزاء من عمر المواجهة فيما خطف إيكاردى الهدف القاتل فى الدقيقة 95.     

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وبهذه النتيجة يحتل باريس سان جيرمان  المركز الثانى برصيد 69 نقطة بفارق  نقطة واحدة  فقط، خلف ليل الذى ينفرد بالصدارة برصيد 70 نقطة، فيما يحتل سانت إيتيان المركز الثالث عشر برصيد 39 نقطة.

 
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باريس
 

 

مبابي
 
وتواجد كل من البرايزلي نيمار دا سيلفا، ماركينيوس في المدرجات دعماً للفريق، حيث لم يخسر باريس سان جيرمان أي مباراة من آخر 15 مواجهة له ضد سانت إيتيانش.
نيمار
نيمار

 

مبابي1
مبابي1

 


العالم هذا المساء

أمريكا

بايدن

ترامب

الأرجنتين

قيود كورونا

باريس سان جيرمان

سانت ايتيان

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