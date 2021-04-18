اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أبريل 2021 04:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الصحة المغربية: 4.6 مليون شخص تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا

الأحد، 18 أبريل 2021 04:00 ص
الصحة المغربية: 4.6 مليون شخص تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المغرب
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمواطنين الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 4 ملايين و655 ألفا و7 أشخاص.
 
وأفادت الوزارة - في بيان السبت - بأن 71344 شخصا تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تلقى 4 ملايين و186 ألفا و449 شخصا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس منذ انطلاق الحملة.
 
يذكر أن المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 7 ملايين جرعة من لقاح أسترازينكا المصنع في الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.
 

المغرب

الصحة المغربية

كورونا فى المغرب

اخبار المغرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة