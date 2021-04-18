اليوم السابع
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السيطرة على حريق بمخزن ورق شرق الإسكندرية دون إصابات

الأحد، 18 أبريل 2021 12:39 م
السيطرة على حريق بمخزن ورق شرق الإسكندرية دون إصابات سيارة مطافئ - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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نشب حريق فى مخزن ورق شرق الإسكندرية صباح اليوم، واستدعى الأهالى قوات الحماية المدنية لمكان الحادث للسيطرة عليه.

وتلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغًا من شركة النجدة بنشوب حريق بأحد محلات شارع جانبي من شارع 6 أكتوبر المتفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة شرق المدينة.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية والدفع بسياراتي إطفاء، وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمخزن ورق، وامتداد النيران إلى باقي الأوراق مما ادي إلى اشتعال النيران، علي الفور تم السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومنع امتدادها إلى المحلات المجاورة أو الشقق الكائنة بالعقار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وقررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية ، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة مخزن الورق المحترق ، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة ، وسؤال شهود العيان عن الواقعة .

 

 

 


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حريق مخزن ورق بالاسكندريه

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