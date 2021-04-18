السودان وبولندا يبحثان مجالات التعاون المشترك

بحث عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتور الهادى إدريس، في الخرطوم، مع مستشار رئيس الوزراء البولندي جاكوب غلاوسوسكي، مستقبل العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك بين السودان وبولندا في مختلف المجالات.
وقال مستشار رئيس الوزراء البولندي، في تصريح صحفى، إن اللقاء استعرض السبل الكفيلة بتقوية العلاقات بين البلدين وترقيتها، بالإضافة إلى تطوير آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والزراعي والتعاون الثقاقي.
وأكد مستشار رئيس الوزراء البولندي، أن لقاءه مع عضو مجلس السيادة أكد أن الوقت الحالي يمثل توقيتا مناسبا، ليبدأ فيه البلدان العمل معاََ في عدد من المشاريع الإقتصادية والاستثمارية، مشيرا إلى أن مجالات التعاون المشترك بين السودان وبولندا مشجعة.
السودان وبولندا يبحثان مجالات التعاون المشتركالأحد، 18 أبريل 2021 10:00 م
رئيس مجلس السيادة السودانى عبد الفتاح البرهان
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بحث عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتور الهادى إدريس، في الخرطوم، مع مستشار رئيس الوزراء البولندي جاكوب غلاوسوسكي، مستقبل العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك بين السودان وبولندا في مختلف المجالات.
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