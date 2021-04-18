أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، السبت، تفجير سيارة "مفخخة" كانت معدة لاستهداف القوات الأمنية في الأنبار. وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية.
وكانت خلية الإعلام الأمنى فى العراق ، قد أعنت الجمعة، العثور على أوكار تابعة لتنظيم داعش الإرهابى فى محافظة الأنبار.
وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن قوة من الفرقة الأولى ضمن قيادة عمليات الأنبار وبالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب وبناءً على معلومات استخبارية، تمكنت من تنفيذ عملية تفتيشية في شمال منطقة الرطبة بعمق الصحراء، وعثرت على وكر يحتوي حزامين ناسفين ودراجة نارية وتم تفجير الوكر ومحتوياته من قبل قوات المعالجة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة