أ ش أ

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، السبت، تفجير سيارة "مفخخة" كانت معدة لاستهداف القوات الأمنية في الأنبار. وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية.

وكانت خلية الإعلام الأمنى فى العراق ، قد أعنت الجمعة، العثور على أوكار تابعة لتنظيم داعش الإرهابى فى محافظة الأنبار.