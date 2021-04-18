السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار طوخ ..4 عربات سقطت بمدخل محطة سندنهور

كتب رضا حبيشى

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه اثناء مرور قطار 949/ 3209 سياحى المتجه من القاهرة الي المنصوره وفي تمام الساعة 13:54سقطت عدد 4 عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور وجاري الوقوف علي اسباب الحادث.

وأعلنت محافظة القليوبية اليوم الأحد، عن إصابة 103مواطنًا فى حادث قطار (القاهرة – المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي)، مضيفا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية، مؤكدًا أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان توجهت منذ قليل إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابى حادث تصادم قطار "طوخ"، بالمستشفيات.