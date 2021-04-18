اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أبريل 2021 07:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يعقد اجتماعا لمتابعة الوضع الراهن لانتشار كورونا محليا وعالميا

الأحد، 18 أبريل 2021 05:34 م
الرئيس السيسي يعقد اجتماعا لمتابعة الوضع الراهن لانتشار كورونا محليا وعالميا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مجدى مبارك مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد متابعة الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا محليًا وعالميًا منذ بدء الجائحة وحتى الآن، فضلًا عن استعراض الإجراءات الحالية المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس، أخذًا فى الاعتبار الخبرة المكتسبة لدى الأجهزة الصحية من التعامل مع الموجتين الأولى والثانية من الجائحة، حيث تم عرض وضع جاهزية القطاع الطبى بكافة قطاعاته، وكذلك مستجدات توفير اللقاحات المضادة للفيروس وأولوية توزيعها على المواطنين والعاملين بالقطاعات المختلفة فى الدولة.


السيسي

كورونا

وضع كورونا في مصر

عاجل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات القومية لوزارة الإسكان.. يوجه بترسيخ الاعتماد على المسارات الجديدة خارج النطاق التقليدى البيروقراطى بالتخطيط والتنفيذ.. وتطوير منطقة الفسطاط لاستعادة وجهها الحضارى

السبت، 17 أبريل 2021 05:18 م

الرئيس السيسي يوجه بتطوير منطقة الفسطاط وزيادة نسبة المسطحات الخضراء

السبت، 17 أبريل 2021 05:09 م

الرئيس السيسى يوجه بترسيخ مسارات وآليات العمل الجديدة لإنجاز المشروعات القومية

السبت، 17 أبريل 2021 05:05 م

الرئيس السيسي يتابع موقف مشروعات المدن الجديدة والطرق وتطوير العشوائيات

السبت، 17 أبريل 2021 05:02 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة