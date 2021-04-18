الرئيس السيسي يتابع موقف إقامة منظومة متكاملة لإنتاج الأطراف الصناعية بمصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء السيد الغالى رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، واللواء أركان حرب أحمد الصيفى رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، واللواء طبيب مجدى مبارك مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، واللواء طبيب عيد الطويل مدير مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم بالقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى لإقامة منظومة متكاملة لإنتاج الأطراف الصناعية فى مصر".