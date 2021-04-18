الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك في العكرشة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمخزن للبلاستيك في منطقة العكرشة التابعة لمركز شرطة الخانكة. جرى الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة عليه دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن للبلاستيك بمنطقة العكرشة التابعة لمركز شرطة الخانكة.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وعلى الفور انتقل العقيد هيثم شحاته وكيل الحماية المدنية بالقليوبية، لمكان الحريق، وتم الدفع بسيارتى إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.