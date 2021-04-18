اليوم السابع
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خالد صلاح
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الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق نشب فى صالة جيم نادى سبورتنج

الأحد، 18 أبريل 2021 03:00 ص
الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق نشب فى صالة جيم نادى سبورتنج السيطرة علي حريق _ صورة أرشيفية
الإسكندرية _ أسماء على بدر

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق نشب فى صالة جيم نادى سبورتنج، بعد أن تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، دون حدوث وفيات أو إصابات.

وكان قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية، بلاغا يفيد بوجود حريق داخل نادى سبورتنج، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية، وبالمعاينة تبين أن الحريق نشب حوالي الساعة الواحدة، صباح اليوم الأحد، نتيجة ماس كهربائي في لوحة تشغيل السونة في جيمينزيوم السباحة أدى إلى حريق في غرف السونة بالجيم.

وتم إخماد الحريق بطفايات الحريق بالنادي، والإستعانة بالمطافى، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات وخسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

 

 


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