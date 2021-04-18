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الحكومة تنفى إلغاء الدعم التموينى للمستفيدين من مبادرة تحويل المركبات للغاز

الأحد، 18 أبريل 2021 11:16 ص
الحكومة تنفى إلغاء الدعم التموينى للمستفيدين من مبادرة تحويل المركبات للغاز وزارة التموين
كتبت هند مختار

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نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن إلغاء الدعم التمويني والخبز للمستفيدين من مبادرة "تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي".
 
كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إلغاء الدعم التمويني والخبز للمستفيدين من مبادرة "تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي"، تواصل المركز  مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الدعم التمويني أو الخبز للمستفيدين من مبادرة "تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي"، مُوضحةً أن كافة المستفيدين من المبادرة مستمرون في تلقي الدعم التمويني سواء خبز أو مقررات تموينية بشكل طبيعي دون تأثير، مُشددةً على أن الاستفادة من المبادرة لا تأتي ضمن معايير حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية، مُحذرةً من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، التي تستهدف تضليل المواطنين، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
 
وفي إطار دعم جهود الدولة لمبادرة الإحلال الخاصة بالسيارات، تم التوجيه بعدم دخول السيارات الجديدة والتي سيتم استبدالها في ضوء المبادرة ضمن قواعد الاستبعاد من الدعم التمويني، وذلك تشجيعاً للمواطنين على الاشتراك في المبادرة وإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة.
 
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مبادرة احلال السيارات

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