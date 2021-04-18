الحكم بإعدام شاب وعامل لفقا قضية شرف لزوجة الأول وقتلاها في المنصورة

الدقهلية فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار أحمد فؤاد رئيس المحكمة، بإعدام الزوج المتهم بتلفيق قضية شرف لزوجته والمتهم الثانى المشارك فى الجريمة.

المحكمة قضت بالإعدام لكل من حسين م 22 سنة، والعامل أحمد ر ا 33 سنة، والمتهمين بقتل الزوجة إيمان ع الشهيرة بـ”شهيدة الشرف”، ومحاولة تلفيق قضية شرف لها على يد زوجها وعامل، وذلك بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

وقد استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة فى القضية المتهم فيها الزوج “حسين. م. ع”، 22 سنة، صاحب محل ملابس، بالتحريض والاتفاق والاشتراك مع العامل “أحمد. ر. ا”، 33 سنة، عجلاتى، ومقيمان بقرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا فى قتل زوجته ومحاولة تلفيق قضية شرف لها وتلويث سمعتها.

ووجهت النيابة للمتهم الثانى “الزوج” اشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، بالشروع فى مواقعة المجنى عليها الزوجة كرها عنها؛ لاختلاق واقعة تخدش شرفها بغية تطليقها، لقاء مبلغ مالى اتفق عليه بينهما، وأعطاه مبلغًا ماليًا لشراء زى نسائى للمنتقبات؛ للدخول إلى مسكنه خلسة بالتخفى عن أعين قاطنيه، وساعده بأن أمده بمفتاحه مسكنه وصعوده إلى مسكن السيدة وانتظاره حتى قيامها بفتح باب الشقة والدخول خلفها ونزوله بعد فترة من الوقت وتم ضبطه وتبين أنه يدعى “أحمد. ر. ا”، وشهرته “أحمد العجلاتى، 33 سنة، عامل بمحل ملابس يمتلكه زوج القتيلة.

وتمت تلك الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة، وتم إحالة المتهمين للمحاكمة بتهمة قتل “إيمان ع ح”، عمدا، بأن دلف العامل “أحمد” إلى مسكنها خلسة، وما أن ظفر بها حتى انقض عليها، وكمم فاهها، وأطبق بكلتا يديه حول عنقها، حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدى، وزادها بأن استل رباط ردائها وطوق عنقها به بقوة؛ للتأكد من مفارقتها للحياة، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياتها.