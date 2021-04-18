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الجيزة تتسلم 12 ألف كرتونة مواد غذائية و15 طن دجاج من صندوق تحيا مصر.. صور

الأحد، 18 أبريل 2021 02:42 م
الجيزة تتسلم 12 ألف كرتونة مواد غذائية و15 طن دجاج من صندوق تحيا مصر.. صور الجيزة تتسلم مواد غذائية من صندوق تحيا مصر
كتب ـ سيد الخلفاوى

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أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن استقبال، اليوم الأحد قافلة صندوق تحيا مصر الغذائية ضمن حملة "أبواب الخير" والمكونة من 8 سيارات حاويات محملة بـ 12 ألف كرتونة مواد غذائية و15 طن دجاج وذلك لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمراكز ومدن وأحياء المحافظة فى شهر رمضان المعظم خاصة المناطق النائية .

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن القافلة تأتى فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والنهوض بمستوى المعيشة والخدمات المقدمة لهم، لافتا إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعى من حكومة ومجتمع مدنى وقطاع خاص .

وأكد محافظ الجيزة، أنه سيتم توزيع المواد الغذائية على المستحقين بكافة قطاعات المحافظة، مشيدا بجهود صندوق تحيا مصر فى إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية للنهوض بكافة القطاعات والسعى نحو توفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ودعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا ومحدودى الدخل .

كما أكد محافظ الجيزة، أن المحافظة لا تدخر جهدا فى تقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم مبادرات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية التى تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم

شارك فى المبادرة هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد .

 

 
الجيزة تتسلم مواد غذائية من صندوق تحيا مصر (2)
الجيزة تتسلم مواد غذائية من صندوق تحيا مصر 

الجيزة تتسلم مواد غذائية من صندوق تحيا مصر
الجيزة تتسلم مواد غذائية من صندوق تحيا مصر
 
قوافل الخير
قوافل الخير

 


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