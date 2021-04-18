اليوم السابع
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"الثقافة العراقية": إدراج قلعة كركوك على لائحة التراث التمهيدية لليونسكو

الأحد، 18 أبريل 2021 10:30 م
"الثقافة العراقية": إدراج قلعة كركوك على لائحة التراث التمهيدية لليونسكو قلعة كركوك - أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت وزارة الثقافة العراقية اليوم الأحد، أنه تم إدراج قلعة كركوك على لائحة التراث العالمي التمهيدية من قبل منظمة اليونسكو.
وأضافت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "أن قرار منظمة اليونسكو يرجع لأهمية القلعة من حيث التنوع الثقافي الموجود فيها، إذ توجد عدة جوانب منها جامع نبي الله دانيال إلى جوار القلعة والجامع الكبير وجامع العريان ، فضلاً عن وجود كنيسة أم الأحزان الكلدانية".
وأشارت الوزارة إلى أن اليونسكو اتخذت قرارها بالإدراج لوجود القيمة العالمية الاستثنائية من الناحية الثقافية، وتم إدراجها تحت المعايير الثقافية التي تنص على أنها شاهد فريد واستثنائي على حضارة حية، وأن تكون مثالاً بارزاً على نوعية فريدة من البناء والمعمار ومثالاً تقنياً ومخططاً يوضح مرحلة مهمة من تاريخ البشرية.
وأوضحت أن القلعة تضم عدة وحدات بنائية منها سوق القيصرية والقبة الخضراء والتي تعود إلى العصر الأتابكي (762ه‍) فضلاً عن البيوت التراثية.


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