"التعليم" توضح الهدف من الامتحان التجريبى للثانوية العامة المقرر عقده اليوم

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان التجريبى لطلاب الثانوية العامة المقرر عقده اليوم الأحد له عدة أهداف، اليوم السابع" يرصدها فى التقرير التالى:

- ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثه

- قياس تغطية الـ 4G

- قياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية

- تحديث منظومة التابلت.

ـ الدخول على منصة الامتحان من السيرفر الداخلى بواسطة الـ"wifi.

ـ حل مجموعة من الأسئلة الاستبيانية لا علاقة لها بالمنهج.

ـ الدخول على منصة الامتحانات المركزية على السحابة الإلكترونية" assessment.ekb.eg.

ـ يتم الدخول على منصة الامتحان من خلال شبكة الواى فاى".

ـ يتم تعطيل العمل بشرائح البيانات الـ"4G، فى ثان أيام الامتحان التجريبى.

ـ الدخول على السحابة الإلكترونية باستخدام الـ"4G فى ثالث أيام الامتحان.

ـ سيتم التأكد من الإعدادات الخاصة بالشرائح وكفاءة الشبكة.

ـ يتم غلق شبكة الواى فاى فى اليوم الثالث للتأكد من عمل شريحة البيانات لدى الطلاب.

- تخصيص رقم 19368 للدعم الفنى لكلمة المرور واسم المستخدم.

ـ تخصيص رقم واتس آب" 01148970610"

ـ إبلاغ اخصائى التطوير بأى مشكلات تطرأ خلال الامتحانات