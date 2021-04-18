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التضامن تصرف المساعدات النقدية لمستفيدى تكافل وكرامة عن شهر أبريل

الأحد، 18 أبريل 2021 01:00 م
التضامن تصرف المساعدات النقدية لمستفيدى تكافل وكرامة عن شهر أبريل تكافل وكرامة
كتب مدحت وهبة

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بدأت وزارة التضامن الاجتماعى، صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر أبريل الجارى، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.
 
على جانب آخر، تستمر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى فى صرف معاشات شهر أبريل الجارى لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتم الصرف وفق جداول منظمة منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة كما حدث خلال الأشهر المقبلة.
 
وتتابع غرفة عمليات الهيئة صرف المعاشات بمنافذ الصرف وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون، مع الإتاحة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاتة التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية إعتباراً من اليوم الأول من الشهر.
 
 
 

التضامن

صرف مساعدات تكافل وكرامة

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