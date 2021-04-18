اليوم السابع
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البحرين تعرب عن بالغ التعازى والمواساة فى حادث قطار القليوبية

الأحد، 18 أبريل 2021 10:21 م
البحرين تعرب عن بالغ التعازى والمواساة فى حادث قطار القليوبية وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزيانى
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أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن بالغ التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة في ضحايا حادث القطار بمحافظة القليوبية.
وأكدت الخارجية البحرينية - في بيان نشرته وكالة انباء البحرين/ بنا/ اليوم الأحد- تعاطف المملكة مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة في هذا المصاب الجلل، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وغفرانه، وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل.


البحرين

عبد اللطيف الزيانى

قطار طوخ

حادث قطار طوخ

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