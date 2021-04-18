البحرين تعرب عن بالغ التعازى والمواساة فى حادث قطار القليوبية

أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن بالغ التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة في ضحايا حادث القطار بمحافظة القليوبية.
وأكدت الخارجية البحرينية - في بيان نشرته وكالة انباء البحرين/ بنا/ اليوم الأحد- تعاطف المملكة مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة في هذا المصاب الجلل، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وغفرانه، وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل.
البحرين تعرب عن بالغ التعازى والمواساة فى حادث قطار القليوبيةالأحد، 18 أبريل 2021 10:21 م
وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزيانى
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أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن بالغ التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة في ضحايا حادث القطار بمحافظة القليوبية.
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