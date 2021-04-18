اليوم السابع
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بعد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2..

الإخوان الإرهابية أحرقت ودمرت 16 منشأة شرطية وحكومية عقب فض رابعة ببنى سويف

الأحد، 18 أبريل 2021 01:04 م
الإخوان الإرهابية أحرقت ودمرت 16 منشأة شرطية وحكومية عقب فض رابعة ببنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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تناولت الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار الجزء الثاني، مشاهد من فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية عام 2013، وتناولت الحلقة أعمال حرق مدرسة الراهبات ومركز شرطة بنى سويف، على أيدى جماعة الإخوان الإرهابية.

وشهدت محافظة بنى سويف اعمال شغب وتكسير وحرق فى ذلك اليوم منها حرق 3 سيارات تابعة لشرطة السكة الحديد والتي كانت تتواجد بالقرب من المحطة.

وقامت الجماعة الإرهابية بحرق 16 مؤسسة وهي "مبنى محافظة بني سويف، مبنى استراحة كبار المسؤولين، البوابة الإلكترونية للمحافظة، الجراج، مبنى الأمن الوطني، مبنى الجوازات، حرق مبنى المحكمة الابتدائية وهدمه، حرق قسم شرطة الواسطي، حرق قسم شرطة بني سويف، حرق قسم شرطة ببا، حرق قسم شرطة سمسطا، حرق مدرسة إيهاب إسماعيل، وحرق مدرسة الراهبات، بنك بركليز، بنك التنمية".

 

حرائق الاخوان فى بنى سويف (7)
حرائق الاخوان فى بنى سويف (7)

 

حرائق الاخوان فى بنى سويف (8)
حرائق الاخوان فى بنى سويف (8)

 

حرائق الاخوان فى بنى سويف (9)
حرائق الاخوان فى بنى سويف (9)

 

حرائق الاخوان فى بنى سويف (10)
حرائق الاخوان فى بنى سويف (10)

 

حرائق الاخوان فى بنى سويف (11)
حرائق الاخوان فى بنى سويف (11)

 

حرائق الاخوان فى بنى سويف (12)
حرائق الاخوان فى بنى سويف (12)

 

حرائق الاخوان فى بنى سويف (13)
حرائق الاخوان فى بنى سويف (13)

 

حرائق الاخوان فى بنى سويف (15)
حرائق الاخوان فى بنى سويف (15)

 

حرائق الاخوان فى بنى سويف (16)
حرائق الاخوان فى بنى سويف (16)

 

حرائق الاخوان فى بنى سويف (17)
حرائق الاخوان فى بنى سويف (17)

 

حرائق الاخوان فى بنى سويف (18)
حرائق الاخوان فى بنى سويف (18)

 

حرائق الاخوان فى بنى سويف (19)
حرائق الاخوان فى بنى سويف (19)

 

حرائق الاخوان فى بنى سويف (20)
حرائق الاخوان فى بنى سويف (20)

 

حرائق الاخوان فى بنى سويف (21)
حرائق الاخوان فى بنى سويف (21)

 

حرائق الاخوان فى بنى سويف (22)
حرائق الاخوان فى بنى سويف (22)

 

حرائق الاخوان فى بنى سويف (1)
حرائق الاخوان فى بنى سويف (1)

 

حرائق الاخوان فى بنى سويف (3)
حرائق الاخوان فى بنى سويف (3)

 

حرائق الاخوان فى بنى سويف (4)
حرائق الاخوان فى بنى سويف (4)

 

حرائق الاخوان فى بنى سويف (5)
حرائق الاخوان فى بنى سويف (5)

 

حرائق الاخوان فى بنى سويف (6)
حرائق الاخوان فى بنى سويف (6)

 


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