الأهالى يوزعون وجبات الإفطار للمتضررين من حادث قطار طوخ.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

قام أهالى قرية الحصة وعدد من القرى المجاورة التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، بتوزيع عبوات المياه والعصائر بأنواعها والتمور على المصابين والقائمين على أعمال رفع أنقاض حادث قطار طوخ لكسر صيامهم مع أذان المغرب لليوم السادس من شهر رمضان المبارك.

‎وكلّف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ‏بتشكيل لجنة تضم فى عضويتها كلا من: هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية ‏الفنية العسكرية، وكليات الهندسة؛ للوقوف على أسباب حادث خروج عدد 4 عربات من القطار رقم 949 ‏المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة، اليوم، على أن يتم موافاة رئيس الجمهورية بتقرير مفصل فى ‏هذا الشأن. ‎

وصرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأنه تم تكليف وزيرى التعليم العالى والصحة، بتفقد ‏المستشفيات التى تم نقل مصابى الحادث إليها، مؤكدا على تقديم كامل الخدمات الصحية اللازمة ‏للمصابين، فيما تم تكليف وزيرة التضامن الاجتماعى بسرعة صرف التعويضات للمتضررين من الحادث‎.

وكان اليوم السابع قام قبل قليل ببث فيديو مباشر من مكان حادث إنقلاب طوخ حيث تم الدفع بعدد 58 سيارة من محافظات القليبوبية والشرقية وجار نقل المصابين المستشفيات المختلفة وأن محافظة القليبوبية قالت في بيان لها قبل قليل عن ارتفاع عدد المصابين بحادث إنقلاب الركاب بطوخ إلى 103 حالة إصابة وذلك عقب خروج 8 عربات من القطار عن القضبان أثناء عودة من رحلته من القاهرة في إتجاه المنصورة وجار المتابعة لحالات الإصابة والمتوفين وأنتقل المحافظ إلى مكان الحادث على رأس كافة القيادات التنفيذية.

وجار الأن الدفع بأحد الأوناش العملاقة لرفع العربات الثامنية التي سقطت على القضبان وأن الصحة أعلنت في بيان لها أن عدد المصابين 98 مصابا حتى الأن وتم نقل المصابين لمستشفيات بنها والقليبوبية والشرقية وقد قام أهالى قرية طوخ بتقديم الدعم لركاب القطار من خلال تقديم المشروبات وتوفير سيارات لنقل الغير مصابين إلى محل إقامتهم.



الأهالى يوزعون فطار على مصابى حادث القطار



الأهالى يوزعون فطار على مصابى حادث القطار



الأهالى يوزعون فطار على مصابى حادث القطار