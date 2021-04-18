اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أبريل 2021 09:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الأهالى يوزعون وجبات الإفطار للمتضررين من حادث قطار طوخ.. صور

الأحد، 18 أبريل 2021 07:46 م
الأهالى يوزعون وجبات الإفطار للمتضررين من حادث قطار طوخ.. صور وجبات الفطار
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام أهالى قرية الحصة وعدد من القرى المجاورة التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، بتوزيع عبوات المياه والعصائر بأنواعها والتمور على المصابين والقائمين على أعمال رفع أنقاض حادث قطار طوخ لكسر صيامهم مع أذان المغرب لليوم السادس من شهر رمضان المبارك.

وكلّف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ‏بتشكيل لجنة تضم فى عضويتها كلا من: هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية ‏الفنية العسكرية، وكليات الهندسة؛ للوقوف على أسباب حادث خروج عدد 4 عربات من القطار رقم 949 ‏المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة، اليوم، على أن يتم موافاة رئيس الجمهورية بتقرير مفصل فى ‏هذا الشأن. 

وصرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأنه تم تكليف وزيرى التعليم العالى والصحة، بتفقد ‏المستشفيات التى تم نقل مصابى الحادث إليها، مؤكدا على تقديم كامل الخدمات الصحية اللازمة ‏للمصابين، فيما تم تكليف وزيرة التضامن الاجتماعى بسرعة صرف التعويضات للمتضررين من الحادث.

وكان اليوم السابع قام قبل قليل ببث فيديو مباشر من مكان حادث إنقلاب طوخ حيث تم الدفع بعدد 58 سيارة من محافظات القليبوبية والشرقية وجار نقل المصابين المستشفيات المختلفة وأن محافظة القليبوبية قالت في بيان لها قبل قليل عن ارتفاع عدد المصابين بحادث إنقلاب الركاب بطوخ إلى 103 حالة إصابة وذلك عقب خروج 8 عربات من القطار عن القضبان أثناء عودة من رحلته من القاهرة في إتجاه المنصورة وجار المتابعة لحالات الإصابة والمتوفين وأنتقل المحافظ إلى مكان الحادث على رأس كافة القيادات التنفيذية.

وجار الأن الدفع بأحد الأوناش العملاقة لرفع العربات الثامنية التي سقطت على القضبان وأن الصحة أعلنت في بيان لها أن عدد المصابين 98 مصابا حتى الأن وتم نقل المصابين لمستشفيات بنها والقليبوبية والشرقية وقد قام أهالى قرية طوخ بتقديم الدعم لركاب القطار من خلال تقديم المشروبات وتوفير سيارات لنقل الغير مصابين إلى محل إقامتهم.

 

الأهالى يوزعون فطار على مصابى حادث القطار (1)
الأهالى يوزعون فطار على مصابى حادث القطار

 

الأهالى يوزعون فطار على مصابى حادث القطار (2)
الأهالى يوزعون فطار على مصابى حادث القطار 

 

الأهالى يوزعون فطار على مصابى حادث القطار (3)
الأهالى يوزعون فطار على مصابى حادث القطار

 

الأهالى يوزعون فطار على مصابى حادث القطار (4)
الأهالى يوزعون فطار على مصابى حادث القطار 

 


حادث قطار

طوخ

سكك حديد مصر

انقلاب قطار

القليبوبية

المنصورة

اسعاف الشرقية

هيئة السكة الحديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقل البرلمان : تشكل لجنة "مصغرة " لجمع المعلومات وكتابة تقرير مفصل عن حادث قطار طوخ

الأحد، 18 أبريل 2021 06:21 م

وصول ونش عملاق لرفع عربات قطار طوخ المنكوب وإزالة آثار الحادث.. فيديو

الأحد، 18 أبريل 2021 06:03 م

وزيرة الصحة :توافر مخزون كاف من للأدوية والمستلزمات الطبية لمصابى قطار طوخ

الأحد، 18 أبريل 2021 06:03 م

الرئيس يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث قطار طوخ .. اللجنة تضم الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية ‏للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية وكليات الهندسة.. وتكليف وزيرة التضامن بسرعة صرف ‏التعويضات

الأحد، 18 أبريل 2021 06:01 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة