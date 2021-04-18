اليوم السابع
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الأنشودة التراثية "رمضان كريم شهر عظيم" بصوت أصغر منشدة بالشرقية.. فيديو

الأحد، 18 أبريل 2021 12:00 ص
الأنشودة التراثية "رمضان كريم شهر عظيم" بصوت أصغر منشدة بالشرقية.. فيديو أسيل أصغر منشدة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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يقدم "اليوم السابع"، أنشودة "رمضان كريم ..شهر عظيم"، للمنشدة الصغيرة ىسيل محمد عبده أصغر منشدة بمحافظة الشرقية ، وهي من الأناشيد التراثية .

وآسيل محمد عبدة بنت قرية العلاقمة التابعة لمركز ههيا محافظة الشرقية ، عمرها 10 سنوات، برزت في الحفلات المدرسية لحلاوة وقوة صوتها ، وأحترفت مجال الانشاد الديني قبل عامين ونصف، عندما لاحظ والديها انجذابها لمدح الرسول صلي الله علية بدلا من الأغاني الشبابية  .
وقرر والدها بتوفير مدرس متخصص في الانشاد لتعليمي مقامات الصوت والطبقات والتدريب علي الأناشيد التراثية ، كما تقدمت للإلتحاق بفرقة الشرقية للانشاد الديني بقصر ثقافة الزقازيق . 
 
 
وتقول الانشودة  " رمضان كريم كريم كريم.. رحمن رحيم رحيم رحيم
قم للعبادة تلقى السعادة……..تلقى السعادة تلقى النعيم
 
يلّي بتحلم بالغفران…….. راكع ساجد للرحمان
 
تعال نصلّي و نستغفر……..تعال نهلل و نكبر
 
و الله الباري لحيغفر……..و يعفو من نار الجحيم
 
تعال نزكي و نتصدق……..و نتجمع و لا نتفرق
 
و جبال التوبة نتسلق……..ونطلب من رب كريم
 
رمضان كريم .
 

 


أنشودة رمضان كريم شهر عظيم

اصغر منشدة بالشرقية

اسيل محمد عبده

اخبار الشرقية

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