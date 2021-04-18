الأنشودة التراثية "رمضان كريم شهر عظيم" بصوت أصغر منشدة بالشرقية.. فيديو

يقدم "اليوم السابع"، أنشودة "رمضان كريم ..شهر عظيم"، للمنشدة الصغيرة ىسيل محمد عبده أصغر منشدة بمحافظة الشرقية ، وهي من الأناشيد التراثية .
وآسيل محمد عبدة بنت قرية العلاقمة التابعة لمركز ههيا محافظة الشرقية ، عمرها 10 سنوات، برزت في الحفلات المدرسية لحلاوة وقوة صوتها ، وأحترفت مجال الانشاد الديني قبل عامين ونصف، عندما لاحظ والديها انجذابها لمدح الرسول صلي الله علية بدلا من الأغاني الشبابية .
وقرر والدها بتوفير مدرس متخصص في الانشاد لتعليمي مقامات الصوت والطبقات والتدريب علي الأناشيد التراثية ، كما تقدمت للإلتحاق بفرقة الشرقية للانشاد الديني بقصر ثقافة الزقازيق .
وتقول الانشودة " رمضان كريم كريم كريم.. رحمن رحيم رحيم رحيم
قم للعبادة تلقى السعادة……..تلقى السعادة تلقى النعيم
يلّي بتحلم بالغفران…….. راكع ساجد للرحمان
تعال نصلّي و نستغفر……..تعال نهلل و نكبر
و الله الباري لحيغفر……..و يعفو من نار الجحيم
تعال نزكي و نتصدق……..و نتجمع و لا نتفرق
و جبال التوبة نتسلق……..ونطلب من رب كريم
رمضان كريم .
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