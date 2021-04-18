الأنشودة التراثية "رمضان كريم شهر عظيم" بصوت أصغر منشدة بالشرقية.. فيديو

وآسيل محمد عبدة بنت قرية العلاقمة التابعة لمركز ههيا محافظة الشرقية ، عمرها 10 سنوات، برزت في الحفلات المدرسية لحلاوة وقوة صوتها ، وأحترفت مجال الانشاد الديني قبل عامين ونصف، عندما لاحظ والديها انجذابها لمدح الرسول صلي الله علية بدلا من الأغاني الشبابية .

وقرر والدها بتوفير مدرس متخصص في الانشاد لتعليمي مقامات الصوت والطبقات والتدريب علي الأناشيد التراثية ، كما تقدمت للإلتحاق بفرقة الشرقية للانشاد الديني بقصر ثقافة الزقازيق .

وتقول الانشودة " رمضان كريم كريم كريم.. رحمن رحيم رحيم رحيم

قم للعبادة تلقى السعادة……..تلقى السعادة تلقى النعيم

يلّي بتحلم بالغفران…….. راكع ساجد للرحمان

تعال نصلّي و نستغفر……..تعال نهلل و نكبر

و الله الباري لحيغفر……..و يعفو من نار الجحيم

تعال نزكي و نتصدق……..و نتجمع و لا نتفرق

و جبال التوبة نتسلق……..ونطلب من رب كريم

رمضان كريم .