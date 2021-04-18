الأمن العام يداهم بؤرة إجرامية بالقليوبية وينفذ 2143 حكم

كتب محمود عبد الراضي

وجه قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى إستهدفت عدد من دوائر أقسام ومراكز مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط (3) قضايا مخدرات .. ضُبط خلالها (كميات من مواد مخدرة متنوعة) بحوزة 3متهمين "لأحدهم معلومات جنائية"، وضبط (2) قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ (2143) حكم قضائى متنوع، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.