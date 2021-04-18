اليوم السابع
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الأمن العام يداهم بؤرة إجرامية بالقليوبية وينفذ 2143 حكم

الأحد، 18 أبريل 2021 10:59 ص
الأمن العام يداهم بؤرة إجرامية بالقليوبية وينفذ 2143 حكم حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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وجه قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى إستهدفت عدد من دوائر أقسام ومراكز مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط (3) قضايا مخدرات .. ضُبط خلالها (كميات من مواد مخدرة متنوعة) بحوزة 3متهمين "لأحدهم معلومات جنائية"، وضبط (2) قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ (2143) حكم قضائى متنوع، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

 


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