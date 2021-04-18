اليوم السابع
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افتتاح قبة الإمام الشافعى بعد ترميمها.. صور

الأحد، 18 أبريل 2021 02:53 م
افتتاح قبة الإمام الشافعى بعد ترميمها.. صور افتتاح قبة الامام الشافعى بعد ترميمها
كتب سيد الخلفاوى

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افتتح الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مشروع ترميم قبة الإمام الشافعى، والتى تعد ذات قيمة معمارية عالية إلى جانب قيمتها الروحية والتاريخية لما تحويه من العناصر المعمارية والزخرفية من العصور المختلفة، وقد شملت أعمال الترميم المبانى والرخام والفسيفساء الخزفى .

وتضمنت أعمال ترميم المبانى أعمال الحقن والتقوية وترميم الشروخ واستبدال الأحجار والطوب التالف، أما بالنسبة للرخام فقد تم ترميم معظم الكسوة الرخام، ونظرا لسوء حالة الفسيفساء الخزفى بسبب حركة المشاة فقد تم نزعها وترميمها وإعادة تثبيتها على منسوب أكثر انخفاضًا بعد عزلها، وقد تم تركيب ممشى من الزجاج المقوى أعلاها.

كما تم ترميم القبة من الخارج حيث تم ترميم الكسوة الرصاص والعشارى وتم عزل جميع الأسطح الخارجية وعمل نظام لصرف الماء، كما تم ترميم أسطح القبة الداخلية وأسقف الممر والمدخل وترميم المقصورات والتركيبات والأبواب، كما تم تصميم نظام إضاءة حديث يتناسب مع النسيج التاريخى للقبة .

شهد الافتتاح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وخالد خضر مدير مديرية الأوقاف بالقاهرة، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة .

قبة الامام الشافعى بعد ترميمها (2)
قبة الامام الشافعى بعد ترميمها 

افتتاح قبة الامام الشافعى بعد ترميمها (3)
افتتاح قبة الامام الشافعى بعد ترميمها 

قبة الامام الشافعى بعد ترميمها (3)
قبة الامام الشافعى بعد ترميمها 

افتتاح قبة الامام الشافعى بعد ترميمها (1)
افتتاح قبة الامام الشافعى بعد ترميمها 

قبة الامام الشافعى بعد ترميمها (4)
قبة الامام الشافعى بعد ترميمها 

افتتاح قبة الامام الشافعى بعد ترميمها (2)
افتتاح قبة الامام الشافعى بعد ترميمها 

قبة الامام الشافعى بعد ترميمها (1)
قبة الامام الشافعى بعد ترميمها 

 


قبة الامام الشافعي

ترميم قبة الشافعي

القاهرة التاريخية

القاهرة

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