اشتباكات مع الشرطة خلال احتجاجات فى الأرجنتين ضد قيود كورونا.. صور

فاطمة شوقى

تظاهر العديد فى الارجنتين فى العاصمة بوينس آيرس للاحتجاج على القيود الجديدة التى فرضتها الحكومة الأرجنتينية وخاصة تعليق الدراسة فى المدارس لمواجهة فيروس كورونا.



احتجاجات ارجنتينية ضد قيود كورونا

وأشارت صحيفة "انفوباى "الارجنتينية إلى أن القيود الجديدة تنطبق على بوينس آيرسومحيطها حيث يعيش 15 مليونا من أصل 45 مليون نسمة فى البلاد، ونسبة العلاجات المكثفة وصلت إلى 74.3% بينما بلغت النسبة على المستوى الوطنى 64.8% .

وركز الاحتجاج عدة مئات من المتظاهرين حول المسلة ، وسط العاصمة ، وأمام المقر الرئاسي في أوليفوس ، في الضواحي الشمالية لبوينس آيرس.



الشرطة الارجنتينية

وسجلت الأرجنتين 19119 حالة إصابة جديدة و 80 حالة وفاة يوم السبت ، ما رفع الرصيد العام إلى 2677747 إصابة و 59164 حالة وفاة.

قدم مكتب عمدة العاصمة الفيدرالية ، الذي تحكمه المعارضة اليمينية ، حماية قضائية - بانتظار القرار - لمقاومة تعليق الدروس وجهًا لوجه.



قيود كورونا فى الارجنتين

لاحتواء الزيادة المتسارعة في الحالات ، أمر الرئيس بأنه من يوم الجمعة حتى 30 أبريل ، يجب حظر التجول بين الساعة 8:00 مساءً والساعة 6:00 صباحًا بالتوقيت المحلي وأن تكون الأنشطة الترفيهية والرياضية محدودة في أماكن مغلقة في AMBA.