اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الأحد، 18 أبريل 2021 10:56 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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أصيب 5 أشخاص بسحجات وكدمات، فى حادث تصادم سيارتين ملاكى، أمام المنطقة الصناعية الثالثة، طريق القاهرة - الاسماعيلية، دائرة العاشر من رمضان، تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ورود إشارة بوقوع حادث تصادم سيارتين أمام المنطقة الصناعية الثالثة، طريق القاهرة- الإسماعيلية، نطاق مدينة العاشر من رمضان.

 

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى، بسبب السرعة الزائدة، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص من مستقلى السيارتين، وتم نقل 2 منهم إلى المركز الطبى العالمى، و3 إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر، وتم رفع أثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة.

 

 

 


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