إحالة أوراق المتهمين بقتل شاب تشاجر مع أقاربهم بالشرقية للمفتى

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، فى جلستها اليوم، بإحالة أوراق 3 أشخاص متهمين بقتل شاب بقرية غيتة مركز بلبيس، بأعيرة نارية، لخلافات بينهم، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لأخذ الرأى الشرعى، وحددت المحكمة جلسة الدور الاول من الشهر القادم للنطق بالحكم وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 15860 لسنة 2020 جنايات مركز بلبيس، ليوم 8 مايو، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بشأن ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول" محمد عطية محمد " جثة هامدة، إثر إصابته بأعيرة نارية.

وتبين من التحريات التى قام بها ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، قيام "عبد العظيم ع ف" مقيم غيته، و"حسن ز ف" 29 سنة نجار و"جمال م ف " 30 سنة نجار مقيمان غيتة، على أثر خلافات بين المجنى عليه، وأقارب المتهمين، الأول والثانى، وأثناء جلوس المجنى عليه أمام مخبز شقيقه، حضر المتهمين يستقلان دراجة بخارية، قيادة المتهم الثانى، بحوزة كل منهم سلاح نارى وما أن أبصروا المجنى عليه، قام المتهم الأول بإخراج سلاح من طيات ملابسه وأطلق أعيرة نارية نحوه.

تم القبض على المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة، قدمتهم بمعرفة المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم، بإحالة أوراقهم إلى فضيلة مفتى الديار المصرية.