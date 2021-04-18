أمير الكويت يبعث برقية إلى الرئيس السيسى للتعزية فى ضحايا قطار القليوبية

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أفادت وكالة الأنباء الكويتية " كونا" بأن أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعث ببرقية إلى الرئیس عبد الفتاح السیسي، عبر فیھا عن خالص تعازیه وصادق مواساته في ضحایا حادث قطار الركاب الذي وقع في محافظة القلیوبیة وأسفر عن وقوع عدد من الضحایا والمصابین، سائلا المولى تعالى أن یتغمد الضحایا بواسع رحمته ومغفرته، وأن یسكنھم فسیح جناته، ویلھم ذویھم جمیل الصبر وحسن العزاء، وأن یمن على المصابین بسرعة الشفاء والعافیة.

كما ذكرت وكالة أنباء الكويت (كونا)، اليوم الأحد، أن ولي العھد الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئیس مجلس الوزراء الشیخ صباح خالد الحمد الصباح بعثا برقیتي تعزیة مماثلتين إلى الرئیس عبد الفتاح السیسي.