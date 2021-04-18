اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 28 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الأحد، 18 أبريل 2021 11:14 ص
أمن المنافذ يضبط 28 قضية متنوعة خلال 24 ساعة وزارة الداخلية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

 

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (6) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية تم ضبط  (1) قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط (28) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

 

ونجحت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية في ضبط (1378) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (172) حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 

 

 


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