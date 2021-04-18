اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أبريل 2021 07:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار اللحوم البلدى اليوم.. تتراوح بين 120-140 جنيها للكيلو

الأحد، 18 أبريل 2021 06:00 ص
أسعار اللحوم البلدى اليوم.. تتراوح بين 120-140 جنيها للكيلو لحوم ارشيف
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مع سادس أيام شهر رمضان الكريم، الأحد  18 - 4-2021، شهدت أسعار اللحوم البلدى استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت، وفقا لما أعلنته شعبة القصابين.
 
 وسجلت أسعار اللحوم الكندوز،  بين 120-140  جنيها، و الكبدة البلدى 130- 150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها، وسجلت اللحوم الضأن 130-150  جنيها للكيلو، و الجملي 100-120 جنيها للكيلو. 
 
وفيما يخص أسعار كباب الحلة، فتراوحت 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.
 
 
الجدير بالذكر، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أكد وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن تكفى احتياجات المواطنين، بجانب إنتاج السكر المحلى حاليا من الشركات والمصانع الحكومية مما سيعزز المخزون من السلع الغذائية لفترات طويلة، لافتا الى انتظام صرف السلع المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات وهو 50 جنيها شهريا .
 
 
 

اللحوم

اسعار اللحوم

سعر اللحوم

سعر الكندوز

سعر الضأن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الوادى الجديد: توزيع 20 ألف كرتونة مواد غذائية و10 أطنان لحوم للأسر المستحقة

السبت، 17 أبريل 2021 12:20 ص

أسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة.. تتراوح بين 120-140 جنيها للكيلو

الجمعة، 16 أبريل 2021 10:36 ص

استمرار عمل معارض "أهلا رمضان" فى المحافظات بتخفيضات تصل لـ30%.. ودخول 900 محل جديد ضمن المبادرة.. والتموين تطرح منتجات إضافية أبرزها اللحوم الطازجة والمجمدة بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية الكبرى

الجمعة، 16 أبريل 2021 08:00 ص

اضطرابات القولون أشهر المشاكل الصحية برمضان.. اتمرن وقلل اللحوم الحمراء والقهوة

الخميس، 15 أبريل 2021 07:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة