أسعار اللحوم البلدى اليوم.. تتراوح بين 120-140 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

مع سادس أيام شهر رمضان الكريم، الأحد 18 - 4-2021، شهدت أسعار اللحوم البلدى استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت، وفقا لما أعلنته شعبة القصابين.

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز، بين 120-140 جنيها، و الكبدة البلدى 130- 150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها، وسجلت اللحوم الضأن 130-150 جنيها للكيلو، و الجملي 100-120 جنيها للكيلو.

وفيما يخص أسعار كباب الحلة، فتراوحت 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

الجدير بالذكر، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أكد وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن تكفى احتياجات المواطنين، بجانب إنتاج السكر المحلى حاليا من الشركات والمصانع الحكومية مما سيعزز المخزون من السلع الغذائية لفترات طويلة، لافتا الى انتظام صرف السلع المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات وهو 50 جنيها شهريا .