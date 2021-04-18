أزمة قلبية تنهي حياة حارس عقار خلال مشاجرة بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

لقى حارس عقار مصرعه خلال مشاجرة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، وأشارت التحريات إلى أن المتوفى أصيب بأزمة قلبية خلال المشاجرة، بسبب الخلاف على بيع جراج العقار مع أحد السكان المقيمين به، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة ووفاة أحد الأشخاص بمنطقة حدائق الأهرام، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين وفاة حارس عقار.

وذكر شهود عيان، أن مشاجرة نشبت بين المتوفى وبين أحد سكان العقار، بسبب الخلاف على بناء غرفة بجراج العقار، وبيعه لأحد الأشخاص، وأن الساكن اعترض على بناء الغرفة لكون البناء مخالف للقانون، وخلال المشاجرة أصيب حارس العقار بأزمة قلبية أدت إلى وفاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وجاري الاستماع لأقوال الساكن طرف المشاجرة، لبيان ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.