9.6 مليار جنيه لتطوير 287 قرية ضمن "حياة كريمة" والأولوية للخدمات الصحية

كتب محمود العمري

قالت دراسة للمركز المصرى للفكر، إن المجموعة الثانية من المرحلة الأولى لتطوير الريف المصرى ضمن مبادرة حياة كريمة تستهدف 287 قرية، والتى تزيد الفقر فيها على 68%؜، باستثمارات 9.6 مليار جنيه وتتركز الاستثمارات فى قطاع الصحة من خلال إنشاء أو رفع كفاءة الوحدات الصحية والتعليم وإنشاء مدارس جديدة أو إضافة فصول أو رفع كفاءة مدارس قائمة، كذلك توصيل مياه الشرب إلى 100 % من القرى المستهدفة.

هذا فضلا عن ضخ 120 مليون جنيه لتأهيل أو توفير مراكز شباب فى القرى التى لا يوجد بها. كما يتم ضخ 108 ملايين جنيه فى قطاع الطب البيطرى باعتباره دعامة الاقتصاد الريفى، كذلك دعم قطاع الرى من خلال تبطين الترع والذى يخلق مساحات جيدة لاستغلالها فى المشروعات وكذلك حفاظا على البيئة من التلوث.

وذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر، أنه استمرارا لنجاح المبادرة كلف الرئيس السيسى بتوسيع نطاق مبادرة «حياة كريمة» لإحداث تطوير شامل فى 1000 قرية مصرية جديدة تضاف وتنفذ بالتوازى مع الـ 375 قرية الجارى العمل فيها ضمن المرحلة الحالية للمبادرة. ويستفيد من المرحلة الجديدة من المبادرة حوالى 18.5 مليون مواطن مصرى.