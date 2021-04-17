405 ملايين جنيه صادرات الفراولة المصرية في شهر يناير فقط

كتب: مدحت عادل

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية من الفراولة فى الشهر الأول من العام الجارى 2021، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية 405 ملايين و552 ألف جنيه،"25 مليون و347 ألف دولار" - 16 جنيها متوسط سعر الدولار أمام الجنيه- فى شهر يناير الماضى، مقابل 353 مليون و968 ألف جنيه "22 مليون و123 ألف دولار" فى شهر يناير عام 2020، بزيادة بلغت 51 مليون و584 ألف جنيه "3 ملايين و224 ألف دولار".

وجاءت صادرات الفراولة المصرية ضمن قائمة أهم صادرات السلع الزراعية المصرية، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة لعامة والإحصاء، والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات و922 مليون جنيه "307 ملايين و643 ألف دولار"، فى شهر يناير الماضى، مقابل 4 مليارات و725 مليون جنيه "295 مليون 315 ألف دولار" فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 197 مليون و248 ألف جنيه "12 مليون و328 ألف دولار".

وقدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، صادرات مصر من الفراولة فى الفترة من سبتمبر وحتى نهاية يونيو 2020 بنحو 38 ألف طن بقيمة بلغت 84 مليون دولار.

وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية نحو 2.50 مليار دولار فى شهر يناير الماضى، مقابل 2.72 مليار دولار فى نفس الشهر عام 2020، وكانت الأسمدة فى صدارة قائمة السلع الأكثر تصديرا خلال تلك الفترة بقيمة 136.6 مليون دولار، مقابل 114.6 مليون دولار، بزيادة نسبتها 19.3%.