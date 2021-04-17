وكيل صحة قنا: تخصيص مقر جديد لتلقى لقاح كورونا بمركز نجع حمادى

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تخصيص مقر لتلقي لقاح كورونا بمركز نجع حمادي شمال قنا، وفي انتظار العمل به قريبا لكي يتلقى كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة تطعيم لقاح كورونا.

وكان قد بدأ تلقى المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة تطعيم لقاح كورونا داخل مركز صحة الأسرة الأوربي.

ووجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بتسخير الإمكانيات لراحة كبار السن الذين سيتلقون اللقاح بمحافظة قنا، وقاموا بتسجيل بياناتهم والقبول على موقع وزارة الصحة.

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