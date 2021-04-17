اليوم السابع
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وكيل صحة قنا: تخصيص مقر جديد لتلقى لقاح كورونا بمركز نجع حمادى

السبت، 17 أبريل 2021 12:00 ص
وكيل صحة قنا: تخصيص مقر جديد لتلقى لقاح كورونا بمركز نجع حمادى الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا
قنا_ صابر سعيد

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قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه سيتم تخصيص مقر لتلقي لقاح فيروس كورونا في مراكز شمال محافظة قنا.

 وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تخصيص مقر لتلقي لقاح كورونا بمركز نجع حمادي شمال قنا، وفي انتظار العمل به قريبا لكي يتلقى كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة تطعيم لقاح كورونا.

 وكان قد بدأ تلقى المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة تطعيم لقاح كورونا داخل مركز صحة الأسرة الأوربي.

 ووجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بتسخير الإمكانيات لراحة كبار السن الذين سيتلقون اللقاح بمحافظة قنا، وقاموا بتسجيل  بياناتهم والقبول على موقع  وزارة الصحة.

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