وأكد جمعالي - في مؤتمر صحفي، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أنه ليست هناك حاجة في الوقت الحاضر لاشتعال حرب أهلية تؤدي إلى تدمير البلد وتشريد المدنيين، مشيرا إلى أنه "لا توجد خطة حكومية لشن حرب على أي فرد بعينه".



ودعا وزير الأمن الداخلي الصومالي إلى وقف هذه الأعمال وعدم إلحاق الضرر بالمدنيين المسالمين والحفاظ على سيادة القانون والأمن العام.