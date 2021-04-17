مقتل 3 ضباط شرطة في انفجار سيارة مفخخة بإقليم هيرات غربي أفغانستان

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لقي 3 ضباط شرطة مصرعهم اليوم السبت في انفجار سيارة مفخخة استهدف موقعا أمنيا في إقليم هيرات غربي أفغانستان .

وفى مطلع الشهر الجارى، قتل 6 من أفراد قوات الأمن الأفغانية وأصيب عدد آخر، في هجمات منفصلة وانفجار بإقليم هيرات غربي البلاد.



وقال سيد وحيد قتالي، حاكم إقليم هيرات، في تصريحات نقلتها قناة "طلوع نيوز" الإخبارية، إن "أربعة من أفراد قوات الأمن قتلوا في هجمات شنتها طالبان ، على مناطق شينداند وأوبي وبشتون زرجون بالإقليم".



وأشار إلى أن "الهجمات تضمنت انفجار سيارة مفخخة بالقرب من منشأة تابعة لمديرية الأمن الوطني، تلاه اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل 4 من عناصر الأمن وإصابة عدد آخر".



وأوضح قتالي أن "طالبان أيضا تكبدت سقوط خسائر بشرية في الهجوم".