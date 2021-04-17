اليوم السابع
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مغارة على بابا.. عماد سحب شقى عمره من البنك والمستريح خده وطار

السبت، 17 أبريل 2021 09:00 م
مغارة على بابا.. عماد سحب شقى عمره من البنك والمستريح خده وطار عماد نبيل
كتب أحمد حسنى

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مغارة على بابا.. أسرار وكواليس من داخل بئر الاحتيال، بعضها يتسم بالحزن والندم، وأخرى تكتسى بالفقر وفقدان أمل استعادة حقوقه، أبواب يفتحها "اليوم السابع" على مدار 30 حلقة يومية خلال شهر رمضان، يروى فيها ضحايا عمليات النصب كيف ذهب شقى العمر ولم يعد أملًا فى استثمار أموالهم لصناعة حياة أفضل، إلا أنهم وجدوا أن تلك الأحلام لم تعد إلا سراب فى بئر الاحتيال.

"الحلقة الخامسة"

وفى الحلقة الخامسة من برنامج " مغارة على بابا"، يقول عماد نبيل، أحد ضحايا مستريح البيتكوين، أنه دفع مبلغ 139 ألف جنيه لمستريح البيتكوين، موضحًا أن البداية بدأت بإعلان عبر الإنترنيت للاستثمار فى مجال الإليكترونيات، وهو ما دفعه لدفع كل ما لديه للاستثمار مع مستريح البيتكوين.

 

وأضاف ضحية المستريح: " دفعت فلوس شقى 15 سنة، دفعت كل ما أملك، عندى طفلين ومش عارف أعمل أى، أنا شغال فى مجال النضافة ومفيش أى دخل ليا، أنا سحبت فلوسى من البنك وأديتها للمستريح وراحت، ممعيش فلوس ومش عارف أعلم أي".


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احتيال

اخبار الحوادث

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