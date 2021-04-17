ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم السبت عن هؤلاء المسئولين قولهم إن الحادث وقع عندما انهار الجدار أثناء خضوعه لأعمال إصلاح، مشيرين إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج، ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.