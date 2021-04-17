مصرع شخص فى حادث تصادم بالصالحية الجديدة بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

لقى شخص مصرعه فى حادث تصادم، بدائرة الصالحية الجديدة اتجاه الاقليمى، وتم نقل الجثة بمعرفة مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الصالحية الجديدة، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الصالحية الجديدة بوصول السيد إسماعيل محمد 45 سنة مقيم الصالحية القديمة، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية بمفارق سامى سعد اتجاه الاقليمى، دائرة الصالحية الجديدة، وأسفر عن وفاة قائد الدراجة، وتم رفع أثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.