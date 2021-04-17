مدارس القاهرة والجيزة تستعد للامتحان التجريبى لطلاب 3 ثانوى.. صور

استعدت مدارس الثانوى العام، بالقاهرة والجيزة، للامتحانات التجريبى الأول لطلاب الثانوية العامة المقرر عقده غدا الأحد، حيث قامت المدارس بتعقيم الفصول والحجرات وتأكد مسئولى التطوير التكنولوجى من انتظام إشارة الإنترنت وقوة الخدمة الفنية والتقنية داخل الفصول.

وفى السياق يؤدى غدًا الأحد طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 020/2021، أول امتحان تجريبى من الساعة العاشرة والنصف صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا على أجهزة التابلت وتعقد الامتحانات خلال ايام 18 / 20 /22 وذلك لقياس مدى جودة وكفائه الشبكة استعداد للامتحانات النهائية.

من جانبه أكد مجدى الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بتعليم الجيزة بلغ 70134 طالب وطالبة مقسم على 376 مدرسة وبكل لجنة 15 طالب، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار اليوم والساعة لرصد وحل أى مشكلة تواجه أبنائنا الطلاب والعمل على حلها فورًا.

وشدد " الجيار " على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالتنبيه على مديرى المدارس بضرورة تعقيم اللجان قبل وبعد الانتهاء من الامتحانات والتعقيم الدورى اليومى، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم دخول أى فرد المدرسة إلا بالكمامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة استلام كلمة المرور الخاصة بالاختبار التقنى التجريبى المقرر أداؤه غدا الأحد من تطبيق تنويهات المتاح على تابلت المدرسة الخاص بالطالب.