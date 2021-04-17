اليوم السابع
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محافـظ المنوفية يشدد على الالتزام بتطبيق المواعيد الصيفية للمحال والمطاعم

السبت، 17 أبريل 2021 02:02 م
محافـظ المنوفية يشدد على الالتزام بتطبيق المواعيد الصيفية للمحال والمطاعم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ، بالالتزام بتنفيذ القرارات الوزارية الصادرة من اللجنة العليا لإدارة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، بشأن تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بداية من اليوم السبت الموافق 17 إبريل ، وذلك فى إطار حزمة الإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين .

وأوضح محافظ المنوفية، أن القرار تضمن مواعيد فتح جميع المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 11 مساء على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الأجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل ، مشيرا إلى أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما فى ذلك المولات التجارية يوميا من الساعة 5 صباحا وتغلق الساعة الواحدة صباحا صيفاً ، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

كما أكد محافظ المنوفية، أن مواعيد فتح محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السابعة مساءً ، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود ، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ، مشيرا إلى أنه تستثنى من المواعيد المشار إليها كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محلات بيع الفواكه والخضراوات والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشداً جموع المواطنين بالالتزام بتنفيذ تلك القرارات حفاظا على الصحة العامة.


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