اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد: توزيع 20 ألف كرتونة مواد غذائية و10 أطنان لحوم للأسر المستحقة

السبت، 17 أبريل 2021 12:20 ص
محافظ الوادى الجديد: توزيع 20 ألف كرتونة مواد غذائية و10 أطنان لحوم للأسر المستحقة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بالمحافظة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

وأشار "الزملوط" إلى أن تم الانتهاء من توزيع 6 آلاف كرتونة مواد غذائية، كما يجرى حاليا توزيع 14 ألف كرتونة أخرى و32 طن بطاطس و10 أطنان لحوم ودواجن مجمدة وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

ووجه المحافظ، الشكر والتقدير لكافة الجهات والجمعيات الداعمة، مؤكدا دورهم البارز فى دعم جهود المحافظة لتقديم المساعدات والخدمات للحالات المستحقة وتوفير حياة كريمة لهم.

 

 


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