محافظ المنوفية يحيل المسئولين عن الهبوط أمام المستشفى التعليمي للنيابة

المنوفية - محمد فتحى

أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المختصين عن سوء حالة الرصف، ووجود هبوط أمام المستشفى التعليمي بشبين الكوم للنيابة الإدارية، للتحقيق في الواقعة ومعاقبة المتسببين وإلزام المقاول منفذ العملية بإصلاح أعمال الرصف على نفقته الخاصة.

كان محافظ المنوفيه لاحظ خلال جولته أمس سوء حالة الرصف في الشارع أمام المستشفى التعليمي، وعلى الفور قرر تشكيل لجنة من مدير مديرية الإسكان وممثل عن كلية الهندسة جامعة المنوفية، وممثل عن الهيئة العامة للطرق والكباري للمعاينة علي الطبيعة واعداد تقرير بالواقعة .

وأفادت اللجنة أن الأسباب المؤدية للهبوط فوق خط الصرف بالشارع أمام المستشفى التعليمي، نتجت عن عدم دمج طبقة الردم أعلى خط الصرف المغذي للمستشفى قبل بدء عملية الكشط، والمنفذة بإشراف مديرية الطرق والنقل طبقا للمواصفات الفنية وعدم إجراء اختبارات الدمك لها وكذا إحتمالية وجود تسريب في الخط المنفذ بمعرفة شركة مياة الشرب والصرف الصحي وأقرت اللجنة تحمل المقاول التكلفة المحتملة لإصلاح الهبوط كاملة إعمالا بنص الكود المصري لأعمال الطرق والذي يتضمن إذا ظهر بالأعمال خلال مدة الضمان أي عيب أو خلل ناتج عن عيب في التنفيذ فعلي المقاول إصلاحه .

وشدد محافظ المنوفية على اللجنة المشكلة لاستلام أعمال الرصف بمراعاة المواصفات الفنية المقررة مؤكدا علي أنه لا مكان لمقصر أو فاسد حفاظا علي المال العام .