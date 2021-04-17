اليوم السابع
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السبت، 17 أبريل 2021 03:59 م
خالد صلاح
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محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء أعمال رصف شارع الستين بطول كيلو متر.. صور

السبت، 17 أبريل 2021 03:23 م
محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء أعمال رصف شارع الستين بطول كيلو متر.. صور محافظ الإسكندرية
الإسكندرية فريق المحافظات

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أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، إشارة بدء أعمال رصف ورفع كفاءة شارع الستين بحوض عشرة بنطاق حي المنتزة ثان، بطول كيلو متر، وتكلفة تقديرية مليون ونصف جنيه، والذي يعد من أهم الشوارع الرئيسية بقرية حوض عشرة، ولم يتم رصفه منذ مدة طويلة.

وأوضح المحافظ فى بيان صادر اليوم، أن أعمال رصف الطريق جاءت استجابة لشكاوى أهالى قرية حوض عشرة، ومطالبهم برصف الطريق بداية من كنيسة حوض عشرة وحتى كوبرى الستين، مضيفا إلي أنه علي الفور تم إدراج الشارع ضمن الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالى 2020/2021.

وأكد الشريف أن المحافظة تقوم بحصر جميع الطرق والمناطق الحيوية التي تحتاج لرفع الكفاءة ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعا وفقا الأولويات والاحتياجات وفي حدود الاعتمادات المتاحة، ذلك فضلا عن محاولة توفير اعتمادات مالية للطرق التي تحتاج إلى أعمال رصف بشكل ضروري، وخاصة بالمناطق الشعبية ومداخل القري والمحاور الرئيسية لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمهندسة  أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، واللواء أشرف بهجت رئيس حي المنتزة ثان.

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الاسكندرية

ريف المنتزة

حى المنتزة

رصف الطرق

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