محافظ الإسكندرية يثمن مبادرة الأهالى فى تجميل شارع عين جالوت بالقبارى

الإسكندرية فريق المحافظات

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، بتلبية دعوة أهالى شارع عين جالوت بمنطقة القبارى بحى غرب، للوقوف على الأعمال التى قام بها الأهالى بالجهود الذاتية من دهان للعقارات القديمة والأرصفة والنظافة والإضاءة وتخطيط وتجميل وتزيين الشارع، كعادة سنوية لاستقبال شهر رمضان المعظم. وذلك بحضور نواب البرلمان عن الدائرة، والمهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها إلى أن المحافظ ثمن مبادرة الأهالى فى الارتقاء بنظافة وتزيين الشارع بأكمله، مؤكدًا أنه كان حريصا على التواجد بينهم اليوم لرؤية تلك الأعمال على أرض الواقع.

وقدم الشكر إلى جميع الأهالى على ما بذلوه من أعمال لرفع كفاءة الشارع، وحثهم على ضرورة أن تستمر تلك الأعمال الرائعة بينهم طوال شهور العام.

وأضاف المحافظ أن أهالى شارع عين جالوت استطاعوا بجهودهم الذاتية أن ينالوا تقدير الجميع وأن يصبحوا بمثابة مثال يحتذى به فى جميع شوارع الإسكندرية، ودعى أن يسير المواطنين على نفس النهج طوال أيام العام.

واستمع المحافظ إلى احتياجات ومطالب أهالى الشارع، مؤكدا أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية على أتم استعداد لتقديم كامل الدعم والمساندة لهم.

على الصعيد ذاته، تفقد المحافظ شارع الاتحاد بمنطقة القباري، وأثنى أيضا على الأعمال الفنية والرسومات التى قام بها الأهالى بجهودهم الذاتية، مشيدا بمدى حفاظهم على التراث القديم فى تزيين الشارع والبيوت احتفالا بشهر رمضان.