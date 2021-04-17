محافظ أسوان يوجه رؤساء المدن بمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة للمحلات والمطاعم

أسوان - عبد الله صلاح

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن ومسئولى الجهات المعنية بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم والكافيهات والورش ، والتى بدأ تطبيقها من اليوم ، فى إطار تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا .

وشدد محافظ أسوان ، فى بيان صحفى ، على تطبيق الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة ، وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لتحقيق الإنضباط والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا .

وأوضح محافظ أسوان ، بأنه تنفيذاً لقرار وزير التنمية المحلية المنظم لهذا الأمر ، ستكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا ، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفى الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا.

وأضاف، أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية سيكون يوميًا من الساعة 5 صباحاً وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا مع إستمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

وتابع أشرف عطية ، بأن مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية سيكون يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود ، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وأشار ، إلى أنه تُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.