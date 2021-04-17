اليوم السابع
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محافظ أسوان يشدد على رؤساء المدن بتكثيف حملات المتابعة للإجراءات الاحترازية

السبت، 17 أبريل 2021 07:36 م
محافظ أسوان يشدد على رؤساء المدن بتكثيف حملات المتابعة للإجراءات الاحترازية محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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شدد اللواء أشرف عطية على رؤساء المراكز والمدن ومسئولى المديريات الخدمية بمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، من خلال تكثيف الحملات الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية للمرور على مواقف السيارات ووسائل النقل العام مع تنفيذ أعمال الرش والتطهير لدور العبادة تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، على ضرورة التنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للمرور الميدانى على كل القطاعات الخدمية، بجانب تشديد الرقابة على الالتزام بارتداء المواطنين الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والتزام السائقين بمستوى النظافة العامة، بالإضافة إلى المرور على المطاعم والمقاهى ومتابعة نسب الاستيعاب المحددة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان بتشكيل لجنة ميدانية لتفقد المنشآت التى تستخدم وتزاول أنشطتها باستخدام مواد خطرة، برئاسة مساعد رئيس المدينة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية للمنشآت المخالفة للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

 


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