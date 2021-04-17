اليوم السابع
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كورنيش قنا مقصد الأهالى للإفطار فى رمضان يخلو بسبب ارتفاع الحرارة.. فيديو

السبت، 17 أبريل 2021 01:51 م
كورنيش قنا مقصد الأهالى للإفطار فى رمضان يخلو بسبب ارتفاع الحرارة.. فيديو كورنيش قنا مقصد الأهالى للإفطار
قنا_ صابر سعيد

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من كورنيش مدينة قنا لرصد حالة الجو، وكذلك الحديث عن تواجد المواطنين في فترات المساء وتناول الإفطار الجماعي. 

وتسجل محافظة قنا ارتفاعا في درجة الحرارة أثر على تواجد المواطنين في فترات الظهيرة بكورنيش النيل، حيث يقبل الأهالي على الكورنيش في فترات المساء وتناول الإفطار الجماعي. 

 
ويعد كورنيش مدينة قنا قبلة الزوار للتنزه على مدار العام، ويتمتع بمساحات خضراء مع امتداد كبير لطول الكورنيش، وتواجد نزه نيلية على متن عبارات نيلية. 
 
ويقبل الزائرين على كورنيش مدينة قنا فى أعياد الربيع وعيد الفطر والأضحى للتنزه وقضاء وقت على ضفاف النيل، كذلك يقبل طلاب الجامعات على التواجد في فترات المساء للتنزه. 
 
كورنيش قنا مقصد الأهالى للإفطار (1)
كورنيش قنا مقصد الأهالى للإفطار (1)

كورنيش قنا مقصد الأهالى للإفطار (2)
كورنيش قنا مقصد الأهالى للإفطار (2)

كورنيش قنا مقصد الأهالى للإفطار (3)
كورنيش قنا مقصد الأهالى للإفطار (3)

كورنيش قنا مقصد الأهالى للإفطار (4)
كورنيش قنا مقصد الأهالى للإفطار (4)

كورنيش قنا مقصد الأهالى للإفطار (5)
كورنيش قنا مقصد الأهالى للإفطار (5)

كورنيش قنا مقصد الأهالى للإفطار (6)
كورنيش قنا مقصد الأهالى للإفطار (6)

كورنيش قنا مقصد الأهالى للإفطار (7)
كورنيش قنا مقصد الأهالى للإفطار (7)
 
 

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