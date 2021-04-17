قوات الاحتلال تعتقل 3 مرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة في القدس

(وكالات)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 3 مرشحين لانتخابات المجلس التشريعي في مدينة القدس.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، أن شرطة الاحتلال اعتقلت أشرف الأعور، وناصر قوس عن قائمة حركة فتح، ورتيبة النتشة عن قائمة اليسار الموحد.