اليوم السابع
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قوات الاحتلال تعتقل 3 مرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة في القدس

السبت، 17 أبريل 2021 08:00 م
قوات الاحتلال تعتقل 3 مرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة في القدس الجيش الإسرائيلى
(وكالات)

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 3 مرشحين لانتخابات المجلس التشريعي في مدينة القدس.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، أن شرطة الاحتلال اعتقلت أشرف الأعور، وناصر قوس عن قائمة حركة فتح، ورتيبة النتشة عن قائمة اليسار الموحد.

 

 

 

 

 


القدس

حركة فتح

قوات الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل

تل ابيب

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