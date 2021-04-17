قرية سرنباى تقضى على العشوائيات وتجمل الشوارع بتبليط ورصف الطرق.. صور

البحيرة - فريق المحافظات

عندما تدخل قرية سرنباي التابعة لمركز المحمودية بمحافظه البحيره تشعر أنها قطعه من أوروبا، وذلك بعد اهتمام الأهالي بها وتحويلها من برك لمياه الأمطار الى تحفة حضارية جديدة تضاف لهم، وذلك بمشاركة المجلس الوطني للشباب برعاية مجلس الوزراء ومحافظة البحيرة.

بدأت الفكرة عندما قام شباب قرية سرنباى التابعة لمركز المحمودية في رصف الطرق الفرعية في القرية بالانترلوك، وبدأت الفكرة تكبر حتى وصلت للمسؤولين، فى محافظة البحيرة ومجلس الوزراء.

وقال إسماعيل عبد الدايم أحد الأهالى ومسؤول حملة هنجملها فى سرنباى، إنه يتم استكمال تركيب الإنترلوك بشوارع قرية سرنباي بالمحمودية، وسط مشاركة الأهالي والأطفال في جو من السعادة والبهجة من قبل فريق عمل القرية من أعضاء المجلس الوطني للشباب، مشيرا إلى أنه تم بدء العمل فى مدخل القرية على أعلى مستوى وعلى طراز عالمى.

وأكد عبد الدايم، أن عددا من شباب القرية تطوع برسم لوحات فنية على الحوائط، وأيضا المشاركة فى رصف الشوارع ومساعدة العمال فى بناء المدخل، كما تبرع الأهالى بطوب ورمل وأسمنت، وذلك من أجل ترك أثر كبير لابناءنا فى المستقبل.

وأشاد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة بجهود ودور المبادرات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدنى في تنمية المجتمع جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي ، وكذلك دور المجلس الوطني للشباب في العمل على تنمية العديد من القطاعات وخاصة من خلال مبادرة "هنجملها" ومبادرة "مجلس إدارة الشارع" برعاية ودعم رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بهدف نشر الوعي لدى النشئ والشباب والعمل على الحفاظ على البيئة بالشوارع وتطويرها ورفع كفاءتها إجتماعياً وثقافياً وإقتصادياً وسياسياً وبيئياً وصحيا.

كما قام كامل على غطاس رئيس مركز ومدينة المحمودية، بجولة تفقدية بالقرية لمتابعة المشاركة الإيجابية لأهالي قرية سرنباي ومبادرة تجميل شوارع القرية، حيث تتم أعمال تجميل الشوارع وتركيب الإنترلوك بمسافة تزيد عن 800 م من الشوارع الفرعية بالقرية وكذلك تجميل مدخل القرية.

وأشاد رئيس المركز بالروح الوطنية والوعي البيئي لدى المواطنين وجهود أبناء الوطن المخلصين للعمل على تنمية البيئة والمجتمع المحلى وحث الشباب للمشاركة في الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم للقرية والوقوف على جميع الإحتياجات بها وتذليل جميع الصعاب لتحقق المبادرة بكافة أهدافها كما أنه جاري إدراج معظم الشوارع الرئيسية بها بخطة الرصف لهذا العام.