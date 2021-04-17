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قبل فوات الأوان.. تعرف على طرق الوقاية من حرائق المراكب النيلية

السبت، 17 أبريل 2021 12:00 ص
قبل فوات الأوان.. تعرف على طرق الوقاية من حرائق المراكب النيلية حريق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تندلع حرائق العائمات والمراكب النيلية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ووضعت الحماية المدنية مجموعة من المعايير الواجب توافرها للحد من وقوع أى حرائق للعائمات، ومنها:

-معاينة المرسى، وعمل جسات لعمق المياه ومسح سطح المياه للتأكد من عدم وجود أجسام طافية.

-التأكد من وجود معدات السلامة والأمن والإطفاء بالمرسى.

- على إدارة الفندق العائم عمل معاينة لبيت وشمعات الرباط للتأكد من سلامته أو وجود بوادر لانفصالها عن المرسى.

-التحرك بعيداً عن الرباط لحل الوحدات فى حالة وقوع حريق والتعاون بين الفنادق لإخماد الحريق.

- ضرورة عمل مناورات كل 15 يوماً على الأقل لمدة 60 دقيقة فقط، للحفاظ على صلاحية معدات وأدوات مكافحة الحريق.

-تدريب أفراد الطاقم على وسائل الأمن والسلامة لدى الدفاع المدنى، كما يجب ألا يقل عدد الطاقم الموجود بالفندق العائم عن 4 أفراد خلال وقت التراكى.

- الحفاظ على نظافة الماكينات، وعمل غسيل كيماوى للسنتية، وإزالة آثار الزيوت لإزالة أى بقايا تزيد من الحريق، وصيانة الوحدات الكهربائية وتجربة الطلمبات للتأكد من وجود مياه بها، وعدم استخدام خراطيم المياه المخصصة للحريق بالاستخدام اليومى.

- المحافظة على صلاحية معدات وأدوات مكافحة الحريق سواء النقالى أو الثابتة.

- الحفاظ على الحد الأدنى من عدد أفراد الطاقم المدربين.

- يجب أن يكون على ظهر الوحدة أكثر من وسيلة اتصال بشرطة الدفاع المدنى والحريق.


الحماية المدنية

حريق العائمات

السفن النيلية

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